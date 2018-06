Nu bliver det rigtig farligt Spændingerne mellem USA og dets nærmeste allierede er nu blevet så store, at der er grund til alvorlig bekymring. Det demonstreres til fulde ved denne weekends G7-topmøde i Canada, hvor præsident Trump demonstrativt kom sent og tager afsted, før mødet er slut... I sidste uge var jeg i Es....Læs indlæg

Den anstændige nazi-tourette Igennem en årrække har jeg beskæftiget mig en del med Nazitysklands forbrydelser, i særdeleshed holocaust. Og når man for et par uger siden har stået i udryddelseslejrene Sobibor og Belzec i det sydøstligste hjørne af det nuværende Polen, og ved, hvordan regimets bødler her dræbte hhv.....Læs indlæg

Det brænder på i Vesteuropa Det er varmt i Europa. Er det også begyndt at brænde på? Der er dem, der mener, at der går måneder mellem islamisk terror og mordforsøg begået af flygtninge og migranter. Men sandheden er, at alle disse angreb er meget hyppigere, end vi tror. Alene i den seneste uge har der været tilfæ....Læs indlæg

Værdikampens næste kapitel Ingen kan sige, præcis hvornår vi tog hul på de senere års værdikamp, men 2001 udgør en anvendelig milepæl. Her blev USA i uhyrligt omfang ramt af islamistisk terror, nye fronter materialiserede sig, og her i landet fik vi en regering med værdikamp som erklæret mål. Siden har vi gennemle....Læs indlæg

Støjbergfobien nærmer sig det parodiske Jeg gad nok vide hvor mange, der har delt den massive forargelse over Inger Støjbergs ramadan-klumme, som faktisk har læst den. Jeg er oprigtigt kommet i tvivl efter at have iagttaget reaktionerne med stadig større undren. Grundlæggende må det være op til folk selv, hvad de spiser. I sids....Læs indlæg

Politikernes skrappe, men tomme retorik Hvem trykker på knapperne i Folketingssalen? Et godt spørgsmål, der alt for sjældent belyses. Medierne er ofte mere interesseret i retorik. I en god debat. Der er stor forskel på, hvad politikerne siger, og hvad de gør. De fleste partier er retoriske strammere p....Læs indlæg

Økonomiske populister En ofte rejst kritik mod Fogh-regeringerne i nullerne er, at den borgerlige regering svigtede i den økonomiske politik. At man forsømte at bruge de gode tider til at reformere velfærdssamfundet og i stedet åbnede en gavebod, særligt omkring folketingsvalgene i 2005 og 2007, og lod den offentl....Læs indlæg

Ting jeg ikke forstår om fri hash Hvorfor har Christiansborg så lidt tillid til befolkningen, at man tror, at den ved lovliggørelse af cannabis vil gå amok, som en vuggestue i en slikbutik? Hvorfor er der vedblivende et massivt Folketingsflertal imod frigivelse af hash, når mindst 52% af befolkningen ønsker cannabis legali....Læs indlæg

Passer du godt på dig selv? Livet er kort, og passer man ikke på sig selv, bliver det endnu kortere. Der er ingen hædersmedalje til den, som har udholdt flest pinsler på job, i parforholdet eller i livet. Jeg arbejder med anbragte børn og unge i Singapore. Det er et arbejde, som er lige så spændende og livsbekræftend....Læs indlæg

Frigørelsens tyranni - ti teser om 68’er-oprørets elendighed Jeg deltog i en længere debat på P1 med 68’eren (nej, 67’eren), Ole Grünbaum, i en udsendelse om virkningerne af 68-oprøret. Lyt til programmet her og spol en time frem. Og, ja, der kom da lidt godt ud af oprøret, forstået som et korrektiv til den etablerede kultur. Men var der....Læs indlæg

Krænkelsens regime Da Lars von Trier i 2013 gav os filmen ”Nymphomaniac” opstod der en interessant debat. Jeg var selv med til at indlede den, idet filmen ansporede til spørgsmålet om, hvorvidt der findes grænser for kunstens udtryk. ”Nymphomaniac” størknede i et ret éndimensionelt knæfald for det dest....Læs indlæg

Aldrig har nationalstater været så nødvendige Lad os forestille os en verden, i hvilken man frit kunne søge statsborgerskab, hvor man ville. Formentlig ville der i den verden ikke være påfaldende mange, der stod i kø for at opnå statsborgerskab i Somalia eller Nordkorea. Lad os dernæst forestille os en endnu mere radikal tanke: A....Læs indlæg

Knud Lindholm Laus giftige grøftegravning Kommunikationsrådgiver for bl.a. Danmarks Radio, Knud Lindholm Lau, indlagde sig stor hæder, da han i 2010 udgav Victor Klemperers bog om nazisternes giftige sprog om jøderne, LTI – Det Tredje Riges sprog. ”Ord kan virke som bitte små doser arsenik,” skrev Klemperer. &....Læs indlæg

Hallo! Er der en voksen til stede? Donald har udsendt en tweet. Nej, ikke dén Donald... Men Donald TUSK, formanden for Det Europæiske Råd, EU’s førstemand. I sin tweet håner Donald den anden Donald, altså ham i Det Hvide Hus – i princippet den frie verdens førstemand – og igangsætteren af den beklagelige tenden....Læs indlæg

Så nær, og dog så fjern En epifani Vi kommunikerer med alverdens virtuelle venner, vi aldrig har mødt. Vi rejser til fremmede lande, vi har oplevet mange gange før. Vi ser nyheder om krige blandt folkeslag, vi aldrig havde skænket en tanke. Og vi spiser eksotisk mad, hvis smag vi dog for længst har væ....Læs indlæg

Det er også de politiske fantaster, der skaber politikerlede Jeg har læst Alternativet-lederen Uffe Elbæks nye vision - et skrift kaldet ”Det Næste Danmark”. Det er her, Elbæk vil sætte jorden, luften, vandet og ilden ”fri”, som det så smukt udtrykkes, når man på en pæn måde vil sige, at man gerne vil kollektivisere den private ejendomsret....Læs indlæg

Øgendahl, HCA og de unge seere ”Var du ikke i tv i går? Med H.C. Andersen og Øgendahl?” En mørkhåret ca. tiårig dreng er insisterende blevet stående overfor mig på Sankt Pauls Kirkeplads Kristihimmelfartsdag. En af konfirmanderne havde glemt sin Højskolesangbog ved konfirmationen, og jeg står derfor i forårssolen ....Læs indlæg

Det er de rå børster, der skaber en fredelig verden Trump har trukket USA ud af atomaftalen med Iran. Det er en stor fejl. USA’s præsident synes at have omgivet sig med høge som sikkerhedsrådgiver John Bolton og udenrigsminister Mike Pompeo, der angiveligt ønsker at genopføre den unilaterale, aktivistiske udenrigspolitik, som....Læs indlæg

De autoritære ledere er populære i en verden, hvor de liberale har svigtet Lad os kaste et blik på nogle af denne verdens mægtigste ledere: Trump i USA, Xi Jinping i Kina, Putin i Rusland, Erdogan i Tyrkiet, Orbán i Ungarn, Duterte i Filippinerne og al-Sisi i Egypten. De er ikke bare populære ledere, men også enten stærkt autoritære eller autokratiske, og hv....Læs indlæg